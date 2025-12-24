160 yıllık Kızlar Mektebi kütüphane oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Osmanlı Devleti'nin son döneminde bölgede faaliyet gösteren Amerikan Koleji kampüsünde bulunup günümüze kadar gelebilen yapılar restorasyonla elden geçirildi. Hastane binası 2011'de Merzifon Fen Lisesi olarak hizmete açılmıştı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da hizmet vermesinin ardından atıl hale gelen Kızlar Mektebi için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Sofular Mahallesi'nde 1865 yılında inşa edilen binanın Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesinin ardından 2 yıl önce restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana ve saat kulesine sahip olan 4 katlı tarihi binadaki çalışmalar tamamlandı. Bina Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmete açıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Mehmet Nuri Ersoy, "Son 8 yıl içinde toplam kütüphane kullanım alanını yaklaşık 325 bin metrekareden 800 bin metrekareye, oturma kapasitesini ise 94 binden 150 bine yükselttik. Üye sayımızı 7.6 milyona, kitap sayımızı ise 26.4 milyon adede çıkardık. Son 8 yılda 221 yeni kütüphaneyi hizmete sunduk, 320 kütüphaneyi de yeniden yapılandırdık" diye konuştu.