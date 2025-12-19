16.811, 17.000, 18.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2026 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren 2026 Ocak zammı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Kasım ayı verilerine göre yüzde 11,21 olarak hesaplanan artış oranı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. Bu gelişmeyle birlikte farklı maaş grupları için zamlı emekli maaşı hesaplamaları gündeme geldi. Peki, 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000, 19.000, 20.000 TL alanlar ne kadar alacak? İşte, zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu..