Haberler Yaşam Haberleri 16.811, 17.000, 18.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2026 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:24

2026 Ocak emekli maaş zammı için tablo büyük ölçüde netleşti. Temmuz–Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkının yüzde 11,21 olarak açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaş hesaplarını yapmaya başladı. Nihai oran Aralık ayı TÜİK verileriyle kesinleşecek. Peki, 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000, 19.000, 20.000 TL alanlar ne kadar alacak? İşte, zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu..

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren 2026 Ocak zammı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Kasım ayı verilerine göre yüzde 11,21 olarak hesaplanan artış oranı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. Bu gelişmeyle birlikte farklı maaş grupları için zamlı emekli maaşı hesaplamaları gündeme geldi. Peki, 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000, 19.000, 20.000 TL alanlar ne kadar alacak? İşte, zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu..

5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesabında kullanılan beşinci enflasyon verisi oldu. Böylece 2026 Ocak zammı için 5 aylık enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak netleşti. Nihai emekli zammı ise Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

SSK – BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI 2026 (%11,21)

Kasım ayı enflasyonunun yüzde 0,87 açıklanmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,21 oldu. Buna göre emekliler, Ocak zammı öncesinde yüzde 11,21'lik artışı şimdiden garantiledi.

Mevcut Maaş

 Zamlı Maaş
₺16.881,00 ₺18.773,36
₺17.000,00 ₺18.905,70
₺17.500,00 ₺19.461,75
₺18.000,00 ₺20.017,80
₺18.500,00 ₺20.573,85
₺19.000,00 ₺21.129,90
₺19.500,00 ₺21.685,95
₺20.000,00 ₺22.242,00
₺21.000,00 ₺23.354,10
₺22.000,00 ₺24.466,20
₺23.000,00 ₺25.578,30
₺24.000,00 ₺26.690,40
₺25.000,00 ₺27.802,50
₺26.000,00 ₺28.914,60
₺27.000,00 ₺30.026,70
₺28.000,00 ₺31.138,80
₺29.000,00 ₺32.250,90
₺30.000,00 ₺33.363,00

Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:

• Toplam enflasyon: % 11,21

• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 5,91

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde 17,56

MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİLERİNE GÖRE ZAM ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahminlerini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldiği açıklandı.

Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde emeklilere yüzde 12,28'lik zam yapılacak.

Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 33 gelmesi halinde zam oranı yüzde 13,99 olarak hesaplanacak.

