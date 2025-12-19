16.811, 17.000, 18.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2026 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren 2026 Ocak zammı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Kasım ayı verilerine göre yüzde 11,21 olarak hesaplanan artış oranı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. Bu gelişmeyle birlikte farklı maaş grupları için zamlı emekli maaşı hesaplamaları gündeme geldi. Peki, 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000, 19.000, 20.000 TL alanlar ne kadar alacak? İşte, zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu..
TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesabında kullanılan beşinci enflasyon verisi oldu. Böylece 2026 Ocak zammı için 5 aylık enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak netleşti. Nihai emekli zammı ise Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.
Kasım ayı enflasyonunun yüzde 0,87 açıklanmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,21 oldu. Buna göre emekliler, Ocak zammı öncesinde yüzde 11,21'lik artışı şimdiden garantiledi.
|
Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş
|₺16.881,00
|₺18.773,36
|₺17.000,00
|₺18.905,70
|₺17.500,00
|₺19.461,75
|₺18.000,00
|₺20.017,80
|₺18.500,00
|₺20.573,85
|₺19.000,00
|₺21.129,90
|₺19.500,00
|₺21.685,95
|₺20.000,00
|₺22.242,00
|₺21.000,00
|₺23.354,10
|₺22.000,00
|₺24.466,20
|₺23.000,00
|₺25.578,30
|₺24.000,00
|₺26.690,40
|₺25.000,00
|₺27.802,50
|₺26.000,00
|₺28.914,60
|₺27.000,00
|₺30.026,70
|₺28.000,00
|₺31.138,80
|₺29.000,00
|₺32.250,90
|₺30.000,00
|₺33.363,00
Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:
• Toplam enflasyon: % 11,21
• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 5,91
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde 17,56
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahminlerini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldiği açıklandı.
Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde emeklilere yüzde 12,28'lik zam yapılacak.