'17. İyilik Gemisi' Gazze'ye uğurlandı; Bakan Yerlikaya "Gazze yalnız değil"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda düzenlenen Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda 17. 'İyilik Gemisi'ne aktarıldı. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye, bugüne kadar AFAD koordinesinde 16 gemi ve 14 uçakla insani yardım ulaştırıldı. Sağlanan ateşkesin ardından ise destek çalışmaları hız veren Türkiye, Gazze'ye '17. İyilik Gemisi'ni Mersin Uluslararası Limanı'ndan yolcu etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Akdeniz isimli gemimiz 900 ton gıda maddesini Gazze halkına götürecek. İsrail Filistin'i açık cezaevine çevirirken dünya ise izledi. 7 Ekim 2023'ten bu yana dünya yeni bir utanç ağına sürüklendi. İsrail dünyanın gözleri önünde soykırım yaparak insanlık suçu izledi. Sivillerin üzerine yağan bombalar, yerle bir edilen okullar, hastaneler, camiler. Gazze, Sumud'un, kararlılığın adı oldu. Gazze hiç yılmadı, Umut etmeyi hiç bırakmadı. Vicdan sahibi insanlar durdurulamadı. Dünyanın her bir yanında milyonlar meydanlara aktı. Bu zulüm dursun diye haykırdı. Gazze yalnız değildir dedi. Bu güçlü irade bugün ateşkes kapılarını aralayan en kıymetli etkenlerden biri oldu. Gazze yalnız değil. Dünya halklarının vicdanı ayaktaydı" dedi.

"Mısır'da tarihi bir gün yaşandı. Dünya liderleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız zirveye katılarak niyet beyanını imzaladı" diyen Yerlikaya, "Ülkemiz insani yardımların ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmüştür. Türkiye olarak biz işgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık, Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Biz mazlumun yanında zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanımız insanlığın acılar içinde kıvrandığı bu çağda hakikatin sesi, mazlumların nefesi oldu. Filistin için tüm yardım kampanyalarında 2 milyar 352 milyon lira bağış toplandı. 900 tonluk yardım gemimiz Gazze için yola çıktı" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, "Gazze Allah'ın izni ile yeniden ayağa kalkacak. Türkiye olarak yeniden imar ve ihya sürecinde tüm gücümüzle Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin, zeytin ağaçları gölgesinde büyüyen çocukların, ilahilerin, ezanların yankılandığı o günlere yeniden kavuşacak. O Filistin yeniden dirilecek" şeklinde konuştu.

Gazze'de bulunan halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için 900 ton insani yardım malzemesi bulunan 'İyilik Gemisi'ni, yükleme işlemleri tamamlanmasının ardından, düzenlenen uğurlama töreninin ardından Mersin Limanı'ndan ayrıldı. 17. İyilik Gemisi'nde bulunan Yardımlar, Mısır Kızılayı işbirliğiyle, Mısır'ın El Ariş Limanı üzerinden Karem Ebu Salem Sınır Kapısı'na ulaştırılacak.