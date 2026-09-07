1.7 milyon aday KPSS’de ter döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM
) düzenlenen 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapıldı. 81 il ve Lefkoşa
'da 145 sınav merkezinde uygulanan oturuma 1 milyon 708 bin 329 aday başvuru yaptı. Sınavda adaylara 120 çoktan seçmeli soru için 130 dakika süre tanındı. Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı. KPSS Lisans sonuçları, 7 Ekim'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.