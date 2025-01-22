17 yaşında baba katili oldu

Konya'nın Akşehir ilçesinde annesine ve kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü 41 yaşındaki babası Özcan Özer'i tüfekle vurarak öldüren 17 yaşındaki İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, ilçeye bağlı Reis Mahallesinde yaşandı. İ.Ö., iddiaya göre annesine, kendisine ve kardeşlerine sürekli şiddet uygulayan babası Özcan Özer ile tartıştı. Baba Özer, çıkan tartışmada eşini merdivenlerden iteklemek istedi. Bu esnada evdeki av tüfeğini alan İ.Ö., babasına doğru ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Özcan Özer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Gözaltına alınan İ.Ö. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.