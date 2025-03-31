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Giriş Tarihi: 31.3.2025 12:27 Son Güncelleme: 31.3.2025 12:28

17 yaşındaki Arda Kameri'nin kahreden sonu: Acı haber herkesi ağlattı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı... Elektrik direğine çarpan otomobildeki Arda Kameri (17) hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı...

DHA
17 yaşındaki Arda Kameri’nin kahreden sonu: Acı haber herkesi ağlattı!

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Vezirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı.

Kazada Arda Kameri hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Serdar (21), Özcan Temelli (17) ve Devran Kameri (21), ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile soruşturma başlatıldı...

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17 yaşındaki Arda Kameri'nin kahreden sonu: Acı haber herkesi ağlattı!
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