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Giriş Tarihi: 30.9.2024

17 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
17 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı
İstanbul Esenyurt'ta saat 23.00 sıralarında alkol bağımlısı Doğan C. (41) evinde eşiyle tartışma yaşadığı esnada oğlu M.C (17) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Doğan C'ye ilk müdahale olayı öğrenen yakınları tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Doğan C'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren oğlu M.C ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Olay yeri ekipleri evde incelemelerde bulundu.
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17 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı
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