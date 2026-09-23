17 yaşındaki genci defalarca bıçaklamıştı! Caninin savunması pes dedirtti: ‘Kesici delici alet kullanmadım’





SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Eskişehir Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanık Mehmet G. ile adli vakaya karışan çocuklar Berkay G. ve Ferdi K.'nin birlikte hareket ederek öldürme kastıyla eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Mütalaada; Berkay G. ve Ferdi K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 82/1-e ve 35. maddeleri uyarınca "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan indirim maddeleri de gözetilerek cezalandırılmaları istendi. Tutuklu sanık Mehmet G. hakkında ise TCK 82/1-e, 35/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılma ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin mahsubu talep edildi. Tutuklu olarak bulunan Mehmet G.'nin ise diğer duruşmaya kadar tahliye edilmesine karar verildi.