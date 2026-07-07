17 yaşındaki Hasret’i boğarak vahşice katletmişti! O caninin cezası belli oldu: Ellerimi yıkarken aklıma Hasret’i kuyuya atıp…

'HASRET'İ BOĞUP YOL KENARINA BIRAKTIM'



Bu sırada kendinden geçtiğini ve Hasret Akkuzu'nun gırtlağına sol eliyle yapıştığını ve ikisinin yere düştüğünü anlatan Deniz B., "Sonra kendime geldiğimde yerde yatan Hasret'e seslenmeye başladım ancak bana cevap vermedi. Olayın şokuyla sağa sola gezinmeye başladım. Ne yapacağımı şaşırdım. Hasret'i düşmüş olduğu yerden aldım, yolun kenarına bıraktım. Nabzına hiç bakmadım. Kendi kendime 'Acaba Hasret gerçekten öldü mü?' diye düşündüm çünkü yaşadıklarıma inanamıyordum. Hasret'e seslendim, ses vermedi, sadece sessizce yatıyordu" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Mahkeme başkanının boğazını ne kadar süre sıktığına dair soruya yanıt veren sanık, "Ne kadar süre boğazını sıktığımı hatırlamıyorum" dedi.