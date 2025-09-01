17 yaşındaki katil cinayeti soğukkanlılıkla itiraf etti

İstanbul Çekmeköy'de 27 Ağustos günü eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, bir kafede yemek yediği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis, cinayet şüphelisi Efe H.'nin yurt dışına kaçmak için Edirne'ye gittiğini belirledi. Ardından şüphelinin saklandığı adres tespit edildi ve yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen ve evin sahibi olan G.K. ise aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde yakalandı.

8 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelinin 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan arandığı ve hakkında 2 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada cinayetle ilgili olayda silah kullanan 17 Yaşındaki Efe H'nin de aralarında olduğu ikisi çocuk 8 kişi adliyeye sevk edildi. Yakalananlar arasında olayın azmettiricilerinin de bulunduğu belirtilirken cinayetin eski bir husumet olarak açıklandığı öğrenildi.

BİRİ ARAYIP İŞİ SÖYLEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Efe H.'nin ilk beyanında; "Beni birisi arayıp işi söyledi. Dediği kişiyle buluştum silahı alıp olayı gerçekleştirdim" dediği iddia edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 3'ünün şüpheliyi yurtdışına kaçırmak üzere alıp Edirne'ye götürenler olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise olayda şüpheliye silah veren ve yardım yataklık edenler olduğu öğrenildi.