17 yıllık cinayet poşetteki parmak izinden çözüldü

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kamu vicdanında derin izler bırakan iki önemli dosya daha aydınlatıldı.

BEBEĞİN KATİLİ BABASI ÇIKTI

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10 Mayıs 2009'da çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan kız bebeğin ölümüyle ilgili dosya yeniden incelendi. İncelemede bebeğin hastane dışında doğduğu ve poşete konularak çöpe bırakıldığı belirlendi. Bebeğin annesi olduğu DNA incelemesiyle kesinleşen Duygu Taşkıran, bebeğin babasının kendisini kürtaja zorladığını ancak çocuğu aldırmadığını ifade etti. Taşkıran, "olası kastla bebeğinin ölümüne neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2026'da dosyanın yeniden incelenmesiyle bebeğin bulunduğu poşet üzerinde Ufuk Cirit'e ait parmak izi tespit edildi. Yapılan DNA incelemesi de Cirit'in bebeğin biyolojik babası olduğunu %99,99 oranında doğruladı. Ufuk Cirit ,"çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

KAYDI SİLDILER

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 Haziran 2022 tarihinde motosikletli kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eyyüp Özbadem cinayetine ilişkin dosya da yeniden ele alındı. 2026'da HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar ve tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Yapılan çalışmalarda Hanefi Arslan'ın cinayeti azmettirdiği, Barış Girişkin ile Serhat Bayrak'ın cinayeti motosikletle birlikte gerçekleştirdiği, Mustafa Arslanalı'nın araç temin ederek, Olcay Karakuş'un ise yer sağlayarak suça yardım ettiği tespit edildi. Ayrıca Mahmut Özalan ve Umut Özalan'ın güvenlik kamerası kayıtlarını silerek delilleri gizledikleri belirlendi. 29 Temmuz 2026'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan Hanefi Arslan, Barış Girişkin, Serhat Bayrak, Olcay Karakuş ve Mustafa Arslanalı tutuklanırken Mahmut Özalan ile Umut Özalan hakkında adli kontrol kararı verildi.

HİÇBİR DOSYA KADERİNE TERK EDİLMEYECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçların çözülmesinin cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, suçluların adalet önünde hesap vermesi ve vatandaşların hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır. Delillerin izini sabırla sürecek, faili meçhul dosyaların üzerindeki karanlığı birer birer kaldıracağız" dedi.