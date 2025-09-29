1700 yıllık sikkeler ana yurdunda

Türkiye'nin kaçak yollarla yurtdışına kaçırılan eserleri, birer birer doğdukları topraklara geri dönüyor. ABD'de 2015 yılında ele geçirilen ve Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen 83 bronz sikke, uzun süren titiz bir çalışmanın ardından Türkiye'ye iade edildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, nadide parçaları ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler'dan Ankara Cumhuriyet Müzesi'nde teslim aldı. Eserler, Roma'nın Anadolu'daki izlerini ve bu coğrafyanın tarihsel önemini güçlü biçimde yansıtıyor.İmparator Maximianus, I. Constantinus, II. Constantinus ve Arcadius dönemlerine ait olan eserler İstanbul, Kyzikos, Nikomedia, Antiochia ve Herakleia darphanelerinde basılmış örnekler arasında yer alıyor. Bu merkezler, Roma İmparatorluğu'nun askeri, ticari ve siyasi hayatında kritik bir rol oynuyordu.Bu iade sürecinin başarıyla sonuçlanmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) arasındaki iş birliği önemli rol oynadı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hasret bitti! 1700 yıllık 83 tarihî sikke artık ana yurdunda. Roma'dan Anadolu'ya uzanan uzun yolculuk Cumhuriyet Müzesi'nde son buldu. Artık dünyada kabul gören bir gerçek var; eğer bir eser Anadolu kökenliyse, Türkiye onun peşini asla bırakmıyor, er ya da geç ait olduğu topraklara dönüyor" ifadelerine yer verildi.