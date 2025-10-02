İstanbul merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 171 torbacı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takiple izlenen ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirilen şüpheliler İstanbul merkezli Diyarbakır Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ olmak üzere 8 ilde düzenlen eş zamanlı operasyonla yakayı ele verdi.

189 TORBACI YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınan 189 şüpheliden 171'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı