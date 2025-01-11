171 yıl hapis cezası vardı! Semt Pazarı’nda yakaladılar

İstanbul Emniyeti; Küçükçekmece İlçesi'nde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Semt Pazarları'nda gerçekleşebilecek suçların önlenmesi adına bir çalışma başlattı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde kurulan Semt Pazarı içerisinde suça karışabileceği şüphesi üzerine F.K. ve A.A. isimli iki kadını durdurdu. F.K.'nın geçmişte işlediği üç ayrı suç dosyasından arandığı, geçmişte toplam 56 farklı "Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçuna karıştığı, tutuksuz olarak yargılandığı ve tutuksuz olarak yargılandığı suçlardan ötürü 171 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. A.A. isimli kadının de 30 farklı "Evden Hırsızlık" suçuna karıştığı tespit edildi. F.K. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.