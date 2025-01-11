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Giriş Tarihi: 11.1.2025 12:30 Son Güncelleme: 11.1.2025 12:59

171 yıl hapis cezası vardı! Semt Pazarı’nda yakaladılar

İstanbul’’da 56 farklı hırsızlık ve yankesicilik suçuna karışan ve 171 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, yankesicilik ve hırsızlık yapmak için gittiği Küçükçekmece Semt Pazarı’nda yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
171 yıl hapis cezası vardı! Semt Pazarı’nda yakaladılar

İstanbul Emniyeti; Küçükçekmece İlçesi'nde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Semt Pazarları'nda gerçekleşebilecek suçların önlenmesi adına bir çalışma başlattı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde kurulan Semt Pazarı içerisinde suça karışabileceği şüphesi üzerine F.K. ve A.A. isimli iki kadını durdurdu. F.K.'nın geçmişte işlediği üç ayrı suç dosyasından arandığı, geçmişte toplam 56 farklı "Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçuna karıştığı, tutuksuz olarak yargılandığı ve tutuksuz olarak yargılandığı suçlardan ötürü 171 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. A.A. isimli kadının de 30 farklı "Evden Hırsızlık" suçuna karıştığı tespit edildi. F.K. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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171 yıl hapis cezası vardı! Semt Pazarı’nda yakaladılar
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