171 yıllık kışla binası sanatın can damarı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin bünyesinde çok sayıda sanatçı yetiştiren İstanbul
Devlet Konservatuvarı, yeni yuvasına taşınmanın heyecanını yaşıyor. Dolmabahçe Sarayı
'na bağlı bölümlerin olduğu, sarayın turşularının yapıldığı yerde 171 yıl sonra sanat can bulacak. Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi'nde yıllardır sanata hayat veren konservatuar, 3 yıl önce kamuoyuna da yansıyan kira krizini aştı. Konservatuvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla 100 metre uzaklıktaki Beşiktaş Askeri İnzibat Bölge Komutanlığı binasına taşınıyor. Yeni tabela 18 Ekim'de yeni yerine asıldı. Dolmabahçe Sarayı'nın bir parçası olarak inşa edilen 171 yıllık kışlaya taşınacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece üniversitelerine değil İstanbul'a büyük katkı yaptığına dikkat çekti.
TARİHİ YAPISI KORUNACAK
SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Elçi, "Alanda saray mutfağının bir parçası olan tarihi salamurhane ve bir hamam var. Salamurhane de 1850'li yıllarda sarayın turşuları yapılıyordu. Daha önce hiç restore edilmemiş, çok özgün bir yapı. Tarihi yapısını koruyarak restore edeceğiz. Salamurhanenin restorasyonunu valiliğimiz yürütecek. Uzun yıllar askeri hizmet veren bu alanda artık sanatın sesi yükselecek. 171 yıl sonra sarayın turşularının yapıldığı yerde öğrenciler şarkılar söyleyecekler, Türk tarihimize yeni eserler kazandıracaklar" dedi.