175 Neyin Numarası? Alo 175 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır?

Çağımızda pek çok telefon numarası ve birbirinden farklı danışma hatları ile karşı karşıyayız. Kimisi bunların ne için hizmet verdiğini bilirken kimisi bazı telefonlar hakkında pek bilgi sahibi değildir. Önemli ve bilinmesi gereken telefonlardan biri de 175'tir. Peki, 175 neyin numarası, hangi durumlarda aranır? İşte ALO 175 nedir sorusunun yanıtı…

175 Neyin Numarası?

175 Tüketici Danışma Hattı'na ait bir telefon numarasıdır. Ticaret Bakanlığı' na bağlı olan bu hat, vatandaşların tüketim konusunda yaşadığı problemlere çözüm bulma amacı ile kurulmuştur. Tüketici sorunları üzerinde bilgi ve destek veren Alo 175, vatandaşların insan sağlığına zarar

verecek ürünler ile alakalı yapmış olduğu ihbarları değerlendirmektedir. Can ve mal güvenliğini tehdit eden ürünler ile alakalı da Alo 175'e ihbarda bulunulabilmektedir. Sadece ihbara bakmayan bu hat, ürünler ile alakalı bilgilendirme ve çözüm önerilerinde bulunma görevi de üstlenmektedir. Vatandaşlar tüketici konusunda yaşadıkları tüm aksaklıklarla ilgili durumları Alo 175 nolu numara ile karşılayabilmektedir