Haberler Yaşam Haberleri 175 Neyin Numarası? Alo 175 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:20 Son Güncelleme: 15.12.2021 09:21

175 Neyin Numarası? Alo 175 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır?

175 Neyin Numarası? Alo 175 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır?

Günümüzde pek çok danışma ve ihbar hattı bulunmaktadır. Bu hatlar insanların yaşayabileceği herhangi bir sorun karşısında danışanlara yardımcı olabilmek amacıyla oluşturulmuştur. 175 nolu telefon da bu amaçla hizmete girmiştir. Ancak bu numaranın hangi kuruma ait olduğunu bilmeyenler, 175 neyin numarası sorusuna yanıt arıyor. ALO 175 nedir, hangi durumlarda aranır ve kimin numarasıdır? İşte merak edilenlerin yanıtı…

Çağımızda pek çok telefon numarası ve birbirinden farklı danışma hatları ile karşı karşıyayız. Kimisi bunların ne için hizmet verdiğini bilirken kimisi bazı telefonlar hakkında pek bilgi sahibi değildir. Önemli ve bilinmesi gereken telefonlardan biri de 175'tir. Peki, 175 neyin numarası, hangi durumlarda aranır? İşte ALO 175 nedir sorusunun yanıtı…

175 Neyin Numarası?

175 Tüketici Danışma Hattı'na ait bir telefon numarasıdır. Ticaret Bakanlığı' na bağlı olan bu hat, vatandaşların tüketim konusunda yaşadığı problemlere çözüm bulma amacı ile kurulmuştur. Tüketici sorunları üzerinde bilgi ve destek veren Alo 175, vatandaşların insan sağlığına zarar

verecek ürünler ile alakalı yapmış olduğu ihbarları değerlendirmektedir. Can ve mal güvenliğini tehdit eden ürünler ile alakalı da Alo 175'e ihbarda bulunulabilmektedir. Sadece ihbara bakmayan bu hat, ürünler ile alakalı bilgilendirme ve çözüm önerilerinde bulunma görevi de üstlenmektedir. Vatandaşlar tüketici konusunda yaşadıkları tüm aksaklıklarla ilgili durumları Alo 175 nolu numara ile karşılayabilmektedir

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175 Neyin Numarası? Alo 175 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır?
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