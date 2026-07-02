1758 adet Cumhuriyet altınını dolandırıcılara verdi: "Hipnotize oldum, altınları kaptırdım"

İstanbul Beşiktaş'ta 83 yaşındaki emekli finans uzmanı Dinçer K.'yı telefonla arayan dolandırıcılar, yaşlı adamı "Hesaplarınız kara para aklama sürecinde kullanılmış" diyerek kandırıp tam 1758 tane Cumhuriyet altınını aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince olaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Avukatıyla birlikte Gayrettepe Emniyet binasına gelerek şüphelileri teşhis eden Dinçer K. yaşadıklarını anlattı.

"BENİ KENDİNE MAHKÛM ETTİ"

Dinçer K., "Son 10 yıldır beni defalarca arayan oldu. Defalarca dolandırmak istediler, reddettim. Fakat bu son aramada 'Kara para aklamak için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz' deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim, ona kötülük olmasını istemem. Onun üzerine beni bir nevi kendine mahkûm etti ve onu dinlemeye başladım. Sonra bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle paralarımı aldı" dedi.

"35 YILLIK EMEĞİM"

Dinçer K., "Beni defalarca aradı, bankadan paramı çektirdi. 'Paralar hazır mı' dedi, ben de 'Hazır' dedim. 'Onları al, Etiler metrosunun arkasındaki bankanın yanına getir, bir adamımı göndereceğim, ona teslim et' dedi. Ben de hipnotize olmuştum zaten. Gittim, oraya oturdum, biraz sonra kapüşonlu, maskeli biri gelip yanıma oturdu. Genç bir çocuktu, karşı tarafa telefon açtı, 'Çantayı alayım mı' dedi. O 'Al' dedi. Ben de onun göğsünün üzerinde boş bir çuval vardı, açtı, çantayı içine koydum. Çekti, gitti" şeklinde konuştu. Şüphelileri yakalayan ekiplere teşekkür eden Dinçer K., "35 yıl karımla beraber çalıştık. Para ve sermaye piyasaları uzmanıyım. Bu paralar karı-kocanın 35 yıllık alın teriyle kazanmış olduğu paralardır" ifadelerini kullandı.