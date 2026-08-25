17,9 Milyar liralık kara para ağına darbe! Dinamikpay’e el konuldu

İSTANBUL VE ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

8 ARAÇ, 33 KONUT VE 50 ARSAYA EL KONULDU

Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve delillerin korunması amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına yönelik de tedbir uygulandı. Bu kapsamda şüphelilere ait 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Soruşturmanın merkezindeki Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye de İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise adresinde bulunamadığı tespit edildi. Üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör