17’lik katil eski sevgilisinin annesini çekiçle öldürmüştü: İddianamede kan donduran detaylar!

Kan donduran olay 11 Nisan 2025'te saat 15.05 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddialara göre 17 yaşındaki Hasan E. kendisinden ayrılan kız arkadaşı 17 yaşındaki Melisa Nur G.'yi görmek için saat 15.05 sıralarında eve geldi. Evde yalnız olan anne Sevda Gül ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine eline aldığı çekiçle genç kadını vahşice katletti.

MELİSA'YI BOĞAZINDAN YARALADI

Zanlı daha sonra Melisa'nın gelmesini bekledi. Bir süre sonra eve gelen Melisa Nur G.'nin ağzını tutup boynuna bıçak dayadı ve 'hemen polisi ara intihara kalktım' diye ihbarda bulun dedi. Korkuyla polisi arayan genç kız ne yapacağını bilemedi. O sırada şüpheli Melisa'yı boynundan yaralayıp evden kaçarak uzaklaştı. Bir süre sonra yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Hasan E. yakalanarak tutuklandı.

İDDİANAMESİ HAZIRLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan vahşi cinayet ve zincirleme suçlarla ilgili hazırladığı 5 sayfalık iddianameyi tamamladı. Kan donduran olayla ilgili hazırlanan iddianame, cinayetin seyrini ve saldırının tüm detaylarını ortaya koydu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Esenyurt'ta 11 Nisan 2025'te yaşanan ağır suçun tüm ayrıntılarını ortaya koydu. İddianameye göre 17 yaşındaki Hasan E., ayrıldığı kız arkadaşı Melisa Nur G.'ye yönelik saldırısını defter teslim etme bahanesiyle planlayarak gerçekleştirdi. Olayda Melisa'nın annesi Sevda Gül yaşamını yitirdi, Melisa ise ölümden döndü.