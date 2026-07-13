18 ilde nefes kesen operasyon! 1 milyondan fazla kök keneviri... 80 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 18 ilde uyuşturucu madde satıcıları ile yasa dışı kenevir ekimine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlara 485 narkotik ve asayiş ekibi ile 2 bin 910 personelin yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri de katıldı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN YÖNTEMLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında 80 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri belirlenirken, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satışı yaptıkları, ayrıca yasa dışı kenevir ve skunk ekimi gerçekleştirerek uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edildi.

1 MİLYON 53 BİN KÖK KENEVİR VE SKUNK İMHA EDİLDİ

Operasyonlarda toplam 355 kilogram uyuşturucu madde ile 52 bin 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı ekimi yapılan 1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi de güvenlik güçlerince imha edildi.

59 TUTUKLAMA

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 80 şüpheliden 59'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.