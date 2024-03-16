18 Mart okulların tatil olup olmadığı, hafta başına az bir süre kala yeniden gündemde. Bu özel günde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kapalı olması sonrasında okullar da tatil olacak mı sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, 18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller mevzuatında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yer almıyor. Bu nedenle 2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 18 Mart, resmi tatil statüsünde bulunmuyor.

18 MART'TA OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mart günü resmi tatil olmadığından dolayı okullarda da tatil bulunmuyor.

Çanakkale Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN TATİL KARARI

Konu ile ilgili olarak Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

18 MART PAZARTESİ OKULLAR, PTT ŞUBELERİ, KARGOLAR VE BANKALAR AÇIK MI?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün resmi tatil olmaması sebebiyle okullar, PTT şubeleri, kargolar ve bankalar açık olacak.

Bu kutlu gün için her yıl resmi kurumlarda ve okullarda kahraman askerlerimizi anmak için törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ

Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 108 yıl geçti. Türk milleti destansı bir zafere imza atarak İngiliz-Fransız güçlerini Çanakkale'yi dar etmeyi başardı. Binlerce kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı Çanakkale Zaferi, Çarlık Rusya'sının yıkılmasına yol açmış ve Ruslar'ın sıcak denizlere inme hayalleri suya düşmüştür. Birinci dünya savaşının başlama nedeni ise bir Sırp gencinin Avusturya-Macaristan krallığının prensine yaptığı suikast olarak gösterilse de sonrasında yaşanan kutuplaşmalar savaşın aslında bu kadar basite indirgenemeyeceğini gözler önüne serdi.

ÇANAKKALE ZAFERİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.