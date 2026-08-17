18 mezar açtırdı 4 yıl sonra oğluna ulaştı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli
'de oğlu Serkan ile enkaz altında kalan Emine Cebeci, 16 saat sonra yaralı kurtarıldı. Oğlu Serkan ise depremden 13 saat sonra enkazdan sağ çıkarılarak Gölcük Askeri Hastanesi'ne sevk edildi, ancak sonrasında kayboldu.
Bir yıl boyunca tedavi gören ve ayağından 14 kez ameliyat edilen Cebeci, iyileştikten sonra oğlunu bulmak için Türkiye'nin dört bir yanındaki hastane, emniyet ve morgları dolaştı. Kayıp kişilerin mezarlarının incelenmesi için hukuki mücadele başlattı.
Mahkeme kararıyla 18 mezarın açılmasını sağlayan Cebeci, oğlunun cenazesine bu mezarlardan birinde ulaştı. Dört yıl süren arayışın ardından oğlunun cenazesine ulaşan Cebeci, bir yandan evladına kavuşmanın burukluğunu, diğer yandan yıllardır süren belirsizliğin sona ermesinin acısını yaşadı.