18 milyon öğrenci için ders zili yarın çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki 18 milyon öğrenci için ilk ara tatil bugün sona eriyor
Pandemi nedeniyle verilen 1.5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı. Öğrenciler 12 Kasım'da da ilk ara tatillerine girdi. 18 milyona yakın öğrenci için yarın okul zili çalıyor. Uzmanlar "Okulun açıldığı ilk hafta zorlanmalar yaşanabilir" uyarısında bulundu. Bilnet Okulları PDR Bölüm Başkanı Begüm Özşener "Birlikte oluşturacağınız ders çalışma programı, aktiviteler için birlikte karar alarak belirlediğiniz saatler bu süreçte yardımcı olacaktır. Çalışma ortamlarının düzenlenmesi okula dönüşte konsantrasyonunu artıracaktır" dedi.
UYKU PROBLEMİ OLABİLİR
Tatilde geç uyuyan ve geç kalkmaya alışan çocukların okul açıldığı zaman uyanmakta zorluk yaşayabileceklerini de hatırlatan Özşener "Bu süreçte çocuk kendisinin tam dinlenemediğini dile getirebilir. Düşüncelerini ve duygularını ifade etmesine izin verin. Yargılamadan onu dinleyin" dedi. Özşener, tatil sonrası okula uyum için şu önerilerde bulundu:
Çocuğun kendisine yeni hedefler belirlemesine yardımcı olun. Bu sayede motivasyonları artıracak ve adaptasyon süreçleri hızlanacaktır.
ÖĞRENİME EĞLENCE KATIN
Okulun sadece derslerden oluşmadığını, öğrenmenin eğlenceli olabileceğini örneklerle anlatın. Okula gitmenin olumlu yönlerinin farkında olmasını sağlayın. Okula dönüş sürecinde olumsuz durumlar birkaç hafta daha devam ederse mutlaka öğretmenleri ile iletişime geçerek işbirliği içinde tutum sergileyin.