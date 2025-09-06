18 milyon öğrenciyi dersbaşı heyecanı sardı

Okullar yarın açılıyor. 18 milyondan fazla öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen yarın dersbaşı yapacak. 2025-2026 EğitimÖğretim Yılı'nın açılışı İstanbul'da Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Okullar "Her Çocuğumuz Bir Fidan, İlk Dersimiz Yeşil Vatan" mottosuyla açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasında Yeşil Vatan'ın önemi ve orman farkındalığı konusunda mesajlar vereceği öğrenildi. Yıl boyunca öğrencilere yeşil vatan bilincini pekiştiren, ormanların korunması yönünde farkındalık kazandıran faaliyetler düzenlenecek. Okulların hijyen ve temizliği için bu yıl ciddi sayıda bir personel istihdamı sağlandı. Yeni eğitim öğretim yılı için 742 bin derslik de hazır hale getirildi. Öğrencilere 185 binden fazla ücretsiz kitap dağıtıldı. Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda yeni eğitim öğretim döneminde "zilsiz okul" uygulaması başlatılacak. Teneffüse çıkan öğrenciler ders saati geldiğinde kendileri sınıfları girecek. Sınıflarda cep telefonu yasağı önümüzdeki öğretim yılında da sürecek. Okullarda bu yıldan itibaren serbest kıyafet uygulaması son bulacak.

İSTANBUL'DA İLK DERS SAAT 10.00'DA

İSTANBUL'da trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül Pazartesi günü özel ve resmi tüm okullarda dersler 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Diğer büyükşehirlerdeki il müdürü arkadaşlarımız da valiliklerle koordineli bir biçimde bunu yapabilirler. O ilk günün heyecanını, ilk günün o trafikte oluşturabileceği kaosu belki biraz hafifletmek adına böyle bir uygulamayı başlattık" dedi.