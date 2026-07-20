18 yaş altına müebbet düzenlemesinde aileler konuştu

Ankara'da bir parkta 17 yaşındaki T.E.E. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın annesi Emine Ataman, teklifi sonuna kadar desteklediğini belirterek şunları söyledi: "Bir insan bir cana kıyabiliyorsa ben ona çocuk diyemem. 16 yaşındaki evladımın yaşam hakkı elinden alındıysa, bunu yapan da en ağır cezayı çekmeli. Benim oğlumu öldürenin elinde bıçak vardı. Bu yaşta bir çocuk o bıçağa nasıl ulaşıyor? Bir çocuk evinde bıçakla, silahla büyüyorsa burada ailelerin de ihmali vardır ve anne-babalar da hesap vermelidir. İndirimsiz müebbet öngörülmesi bizi çok umutlandırdı."

"KARDEŞİMİN KATİLİNİN BIÇAK KOLEKSİYONU VARDI"

15 yaşındaki Fatih Acacı, akranı D.G. tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürülmüş, katile haksız tahrik indirimiyle yalnızca 12 yıl hapis cezası verilmişti. Fatih'in ablası Beyhan Acacı, ebeveyn sorumluluğunun artırılmasını yerinde bularak, "Kardeşimin katilinin evinde bıçak koleksiyonu vardı ve bu ailesinin gözü önündeydi. Bir çocuk eline bıçak veya silah alabiliyorsa orada mutlaka aile ihmali vardır. Anne ve babaların da sorumluluk alması, ihmali olanların ceza alması gerekiyor. Kesici aletlere erişimin sınırlandırılması benzer acıların önüne geçecektir" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK DENİLEREK DOSYALAR KAPANMASIN"

Halı saha maçına giderken iki grup arasındaki silahlı çatışmanın ortasında kalarak can veren Muhammet Mutluay'ın babası ve Mağdur Aileler Platformu Kurucu Başkanı Tanju Mutluay ise organize suçlara dikkat çekti: "Benim çocuğumu öldürenler plan yapmış, maske takmış, araba kiralamış ve plaka değiştirmişler. Böyle organize hareket edenlerin 'çocuk' denilerek birkaç yıl ceza alması adalet değil. Çocuğa ceza verilemiyorsa, o silahı satan da, ihmali olan aile de yargılanmalı. Daha güçlü ve caydırıcı bir sistem kurulmalı."

"YAŞ SINIRI DAHA DA AŞAĞI ÇEKİLMELİ"

Annesi ve kız kardeşine yönelik sözlü tacize tepki gösterirken bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır da düzenlemeyi doğru bulduğunu ifade etti: "15-18 yaş grubuna yönelik düzenleme önemli bir adım. Ancak bizim davamızdaki sanıklardan biri 14 yaşındaydı. Bu nedenle yaş sınırının ağır suçlarda biraz daha aşağı çekilmesi gerektiğine inanıyorum. Marketlerde bile suç aleti olabilecek bıçaklar rahatça satılıyor ve çocukların eline geçiyor. Bu teklif, yaşadığımız acıların başka kapıları çalmasını önlemek adına çok kıymetlidir."