SON DAKİKA | 18 yaşındaki Ayşenur’un sır ölümü: Genç kızın yakınları evi bastı! "O kıza sakın bir şey içirmeyin"

Son dakika haberi... Korkunç olay, geçtiğimiz 17 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Ayakta duramayacak halde olan 18 yaşındaki Ayşenur T. arkadaşı Arda Ç. ve kuzeni tarafından baygın halde Erhan Ö.'nün evine sabah saatlerinde getirildi.
Erhan Ö, genç kızın ve arkadaşlarının gidecek başka yeri olmadığını düşünerek 3 arkadaşı evine aldı. Bir süre sonra Arda Ç. ile kuzeni evden ayrıldı. Baygın halde olan Ayşenur T. evde uyumaya devam etti. Akşamüzeri genç kızın nefes almadığını fark eden Erhan Ö. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayşenur T.'yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşenur T.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan Erhan Ö, Arda Ç. ile kuzeni ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı.
EVİ BASTILAR
Ayşenur T.'nin ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Ölüm haberini alan genç kızın yakınları ve mahalle sakinleri sorumlu tuttukları Erhan Ö.'nün evini bastı. Polis ekipleri Erhan Ö.'nün evinin etrafından güvenlik önlemi aldı. Otopsi işlemlerinin ardından Ayşenur T. 18 Temmuz'da ikindi namazına müteakiben Buca Recep Fidan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Erhan Ö.
KEŞKE ÖLEN O DEĞİL DE BEN OLSAYDIM
Olaydan sonra Ayşenur T.'nin hayatını kaybettiği evin sahibi Erhan Ö. İfadesinin alınmasının ardından serbest kaldı. Erhan Ö. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendini savundu. Erhan Ö. paylaşımında, "Benim evimde yaşanan vahim olay ile ilgili öncelikle çok üzgün olduğumu söylemek isterim. Bundan sonra ne olursa olsun o gencecik kız olan Ayşenur kardeşimi geri getirmeyecek. Bir ömür unutamayacağım kötü ve acı dolu bir an olacak. Bütün içtenliğimle keşke ölen o değil ben olsaydım diyorum. Ancak olayın başından sonuna benimle alakasının olmadığı, zerre bir dâhilimin olmadığı emniyet ve savcılık incelemelerinde de ortaya çıktığı açık ve ortadadır ki ben serbestim şuan. Amma velakin olay esnasında konuyu bilmeden deformasyona uğrattılar. Sırf benimle ya da ailemle olan kişisel husumetleri üzerinden tüm mahalleyi galeyana getirip yanlış bilgi dağıtan 3-5 kişi olduğunu tespit ettim. Şu an sırf ailem zarar görmesin diye bir süre mahalleye gelmeyeceğim. Ama geldiğimde bana ve aileme hakaret eden olayın aslını bilmeden onuruma kadar saldıran hakaret o 3-5 kişi ile birebir görüşeceğiz" dedi.
AYAKTA DURAMAYACAK HALDEYDİ
Erhan Ö. paylaşımına şu şekilde devam etti, "Pazar sabahı benim evime ayakta duramayacak ve uyuşturucu içmiş bir şekilde Ayşenur kardeşimi getirip bırakan Arda Ç. ve amcasının oğludur. Ben onlara 'o kıza sakın bir şey içirmeyin, sahip çıkın' defalarca uyarılarda bulundum. Tüm bu uyarılarıma rağmen rağmen o halde getirdiler. Gidecek bir yerleri olmadığı için üçünü evime aldım. Ama bir süre sonra bu iki şahıs gittiler. Ayşenur da ben de uyuyakaldık haliyle. Akşamüzeri kalktığımda o elim manzarayla karşılaşıp durumu 112 ye bildirdim."
"Her şeyden önce Allah bilir ki, benim Ayşenur kardeşimle ne duygusal nede başka türlü hiçbir münasebetim olmamıştır. Olamaz. Ama bana o şekilde iftira atanların hepsinin o hayat dolu kızla çıkar ilişkileri olduğunu da çok iyi biliyorum. Bildiklerimi ben de anlattım, anlatmaya da devam edeceğim. Hepsinin hesabı bir şeklide sizden sorulacak. Allah kerim Allah büyük."İstanbul'dan, Sakarya'ya tatile gitti: Hayatının dehşetini yaşadı! "O an öleceğimi düşündüm"