SON DAKİKA | 18 yaşındaki Ayşenur’un sır ölümü: Genç kızın yakınları evi bastı! "O kıza sakın bir şey içirmeyin"



Erhan Ö.

KEŞKE ÖLEN O DEĞİL DE BEN OLSAYDIM

Olaydan sonra Ayşenur T.'nin hayatını kaybettiği evin sahibi Erhan Ö. İfadesinin alınmasının ardından serbest kaldı. Erhan Ö. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendini savundu. Erhan Ö. paylaşımında, "Benim evimde yaşanan vahim olay ile ilgili öncelikle çok üzgün olduğumu söylemek isterim. Bundan sonra ne olursa olsun o gencecik kız olan Ayşenur kardeşimi geri getirmeyecek. Bir ömür unutamayacağım kötü ve acı dolu bir an olacak. Bütün içtenliğimle keşke ölen o değil ben olsaydım diyorum. Ancak olayın başından sonuna benimle alakasının olmadığı, zerre bir dâhilimin olmadığı emniyet ve savcılık incelemelerinde de ortaya çıktığı açık ve ortadadır ki ben serbestim şuan. Amma velakin olay esnasında konuyu bilmeden deformasyona uğrattılar. Sırf benimle ya da ailemle olan kişisel husumetleri üzerinden tüm mahalleyi galeyana getirip yanlış bilgi dağıtan 3-5 kişi olduğunu tespit ettim. Şu an sırf ailem zarar görmesin diye bir süre mahalleye gelmeyeceğim. Ama geldiğimde bana ve aileme hakaret eden olayın aslını bilmeden onuruma kadar saldıran hakaret o 3-5 kişi ile birebir görüşeceğiz" dedi.