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Giriş Tarihi: 14.08.2026

18 yaşındaki Efe yaşamını yitirdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
18 yaşındaki Efe yaşamını yitirdi
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İstanbul Sultangazi'de bulunan bir atış poligonunda geçtiğimiz gün üzücü bir olay meydana geldi. İddialara göre; 18 yaşındaki Efe Algül ve bir arkadaşı, özel güvenlik sertifikası alabilmek amacıyla atış pratiği yapmak üzere poligona gitti. Atış yapmaya başlayan iki arkadaştan Efe Algül, elindeki silahın ateş alması sonucu çenesinden vuruldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, ağır yaralanan Algül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri poligon bünyesindeki güvenlik kamerası görüntülerini detaylıca incelemeye aldı. İlk incelemelerde görüntülerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi. Efe Algül ile birlikte poligona giden arkadaşı ise ifadede "İçeri girer girmez siyah bir silah aldık. Birkaç el ateş ettikten hemen sonra bu talihsiz olay yaşandı" dedi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Efe Algül'ün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.

#SULTANGAZİ

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18 yaşındaki Efe yaşamını yitirdi
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