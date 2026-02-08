Haberler Yaşam Haberleri 18 yaşındaki genç evde çıkan tartışmada öldürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde Can Muhammed Gökdemir (18) ile C.B. (21) arasında tartışma çıktı. C.B. Gökdemir’i tabancayla vurarak öldürdü. Polis olaydan sonra kaçan şüpheli C.B.’yi gözaltına aldı.

Olay, gece saatlerinde Konak ilçesi Süvari Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Can Muhammed Gökdemir (18) ile C.B. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.B, Gökdemir'e tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaydan sonra kaçan C.B'yi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

Öte yandan, sabah saatlerinde olayın yaşandığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

