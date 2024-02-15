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Giriş Tarihi: 16.2.2024

18 yaşındakı genç kız sevgılı kurbanı oldu

Adana’da 4 gündür kayıp olan İpek Akgün’ü sevgilisi Yaşar B.’nin öldürdüğü ortaya çıktı. Yaşar B., Sevgililer Günü’nde polisi arayarak cinayeti işlediğini itiraf etti. Katledilen İpek Akgün’ün annesi Sihan Akgün, gözyaşlarına boğuldu

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
18 yaşındakı genç kız sevgılı kurbanı oldu
14 Şubat Sevgililer Günü'nde polisi arayan Yaşar B., 18 yaşındaki İpek Akgün'ü öldürdüğünü itiraf ederek cesedi Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde bir portakal bahçesinin yakınına gömdüğünü söyledi. Şüpheliyi gözaltına alan polis, katil zanlısının tarif ettiği bölgede, 4 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızın cesedine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akgün'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.




GÖZYAŞI DÖKTÜ
Genç kızın annesi Sihan Akgün, yakınlarıyla birlikte Adana Adli Tıp Kurumu'na geldi. Son görüşmelerinde kızının kendisinden evdeki ayısını istediği ve ondan sonra 4 gün kızından haber alamadığını belirten anne Akgün, "Bu benim kızımın ayısı. Ben ona getirdim, kurban olurum ona. İpek, kızım bak sana ayıcığını getirdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Akgün'ü yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
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18 yaşındakı genç kız sevgılı kurbanı oldu
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