18 yaşındaki Muhammet Furkan bıçaklı saldırıda öldürüldü

Olay, gece 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde demiryolu yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine bıçakla yaralanmış şahsın olduğu ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine gittiğinde Muhammet Furkan Özer'i sol koltuk altı bölgesinden bıçaklanmış olduğunu belirledi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Özer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden araçla kaçan cinayet zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen 2 zanlı ekiplerin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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