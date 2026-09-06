18 yıl sonra aynı kabir başında: Şehit Suat Yalçın dualarla anıldı

Şehit Suat Yalçın için düzenlenen anma programına Vali H. Engin Sarıibrahim'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Kabir başında gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit Suat Yalçın ve vatan uğruna can veren tüm şehitler için dualar edildi. Vali Sarıibrahim, şehitlerin aziz hatıralarının milletin gönlünde daima yaşayacağını belirterek, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın devlet ve millet olarak en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade etti. Sarıibrahim, Şehit Suat Yalçın'ı rahmet, minnet ve şükranla andı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar ise şehitlerin aziz hatıralarının gelecek nesillere aktarılacağını belirterek, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

SİİRT'TE KAHRAMANCA ŞEHADET

Siirt Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Uzman Jandarma I. Kademe Çavuş Suat Yalçın, 5 Eylül 2008 tarihinde Baykan ilçesi Ziyaret-Tütünocak köyü mevkiinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada kahramanca mücadele ederek şehit düştü. Şehit Yalçın, şehadetinin 18'inci yılında kabri başında düzenlenen törenle bir kez daha dualarla anıldı. Anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.