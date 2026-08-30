18 yıl sonra çözülen cinayette tutuklama

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi Baltalı Mahallesi'nde yaşayan Dede Baltacı, 11 Ekim 2008'de kaybolmuş, olaydan 8 gün sonra ise dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu. Otopsi raporunda Baltacı'nın çok sayıda bıçak ve kesici-delici alet yaralanması ile kafa travması sonucu yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında çeşitli kişilerin ifadeleri alınmış ancak yeterli delile ulaşılamaması üzerine dosya 2011 yılında rafa kaldırılmıştı.

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Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından Baltacı cinayeti de mercek altına alındı. Şüphelilerden Fedakar Koçak'ın cesedin bulunduğu yeri bilmediğini belirtmesine karşın telefonunun 12 Ekim 2008'de cesedin bulunduğu bölgeye yakın noktalardan sinyal verdiği belirlendi. Ayrıca Koçak'ın 13 Ekim gecesi Ramazan Kılıç ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Kudret Baltacı ise tehdit edildiği için gerçekleri anlatamadığını öne sürerek cinayetin Ramazan Kılıç'ın azmettirmesiyle Fedakar Koçak tarafından gerçekleştirildiğini, Murat Kılıç, Fikret Ekmen ve Adil Önder'in de olaya katıldığını iddia etti. Baltacı ayrıca cinayetin 12 Ekim 2008'de gündüz saatlerinde bir evin bahçesinde işlendiğini, cesedin de ertesi gün gece saatlerinde kırsal alana götürüldüğünü ileri sürdü. Operasyonlarla Ramazan Kılıç, Murat Kılıç, Adil Önder ve Fikret Ekmen gözaltına alınırken, cezaevinde bulunan Fedakar Koçak'ın da ifadesine başvuruldu. Şüphelilerden Ramazan Kılıç, Fikret Ekmen ve Adil Önder tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör