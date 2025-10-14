18 yıllık cinayetin altından akraba kavgası çıktı! JASAT sır cinayeti 6 ayda çözdü

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, 18 yıl önce Bandırma'nın Misakça Mahallesi'ndeki Gönen Çayı'nda battaniyeye sarılı halde bulunan erkek cesediyle ilgili faili meçhul cinayeti aydınlattı. 3 Nisan 2007 günü Gönen Çayı'nın denizle bağlantı noktasına yaklaşık 1 kilometre mesafede battaniyeye sarılı ve iple bağlanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 30 gündür suda kaldığı belirlenen, 30 yaşlarındaki cesedin kimliği o dönem tespit edilemedi. JASAT timleri, 6 ay önce dosyayı aydınlatmak için çalışma başlattı. 6 ay süren araştırmaların ardından cesedin Rafet Alkan isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

AKRABALAR ARASI ALACAK VERECEK KAVGASI

Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri, elde edilen deliller doğrultusunda Gönen ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Rafet Alkan ile akraba olduğu öğrenilen S.Ş., (61) F.A., (44) S.Ş., (52) E.K., (59) T.B., (37) ve S.Ş. (37) gözaltına alındı. 18 yıl önce bir araya gelen akrabaların, alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettikleri Rafet Alkan'ı öldürerek, battaniyeye sarıp Gönen Çayına attıkları belirlendi. Şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.