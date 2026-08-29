18 yıllık faili meçhul Dede Baltacı cinayetinde çarpıcı gelişme! Bakan Gürlek açıkladı: 4 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni delillere ulaşıldığını ve gerçekleştirilen 5'inci dalga operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 18 yıllık Dede Baltacı cinayeti dosyasında ise 4 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonu, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının çalışmaları sonucunda iki faili meçhul dosyada önemli gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında Gülistan Doku'nun kaybolması ile 2008 yılında Şereflikoçhisar'da işlenen Dede Baltacı cinayetine ilişkin soruşturmalarda kritik sonuçlara ulaşıldığını duyurdu.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA 5'İNCİ DALGA OPERASYON

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldı. Ayrıca Doku'nun kaybolmasının ardından Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim ve işlemler ile su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitler yapıldı.

RESMİ ARAMA TUTANAKLARIYLA UYUŞMADI

Soruşturmada en dikkat çekici bulgulardan birinin ise dalgıç defterindeki kayıtlarla ilgili olduğu belirtildi. Adli makamlardan gizlendiği tespit edilen dalgıç defterindeki kayıtların, resmî arama tutanaklarıyla uyuşmadığı belirlendi. Bunun yanı sıra Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla sonradan su altına yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı bildirildi.

18 YILLIK CİNAYET DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Bir diğer gelişme ise 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayeti dosyasında yaşandı. 2008 yılında Şereflikoçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yeniden incelendi. Yürütülen çalışmalarda daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları ve Adli Tıp raporu değerlendirildi. Bu verilerle uyumlu tanık beyanlarının da dikkate alınmasıyla cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklandı. Cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

"HİÇBİR FAİLİ MEÇHUL DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Gürlek, açıklamasında faili meçhul dosyaların aydınlatılması için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşinin bırakılmayacağını belirterek, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarıyla koordinasyon içerisinde teknolojinin ve bilimin tüm imkânlarının kullanılacağını ifade etti. Gürlek, "Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir" mesajını verdi.