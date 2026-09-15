18 yıllık faili meçhul Sedat Ünal cinayetinde flaş gelişme! 7 şüpheli adliyede

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT öncülüğünde oluşturulan özel ekip tarafından yeniden ele alınan soruşturmada, cinayete ilişkin yıllar önce elde edilen kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları tekrar incelendi. Çalışmalar kapsamında, Sedat Ünal'ın olay gecesi son olarak görüldüğü ruhsatsız kumarhane ile cesedinin bulunduğu bölge arasındaki hareketlilik ve şüpheliler arasındaki irtibatlar yeniden mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında Ünal'ın öldürülerek atıldığı değerlendirilen bölgeye geldiği belirlenen Murat B. ve Hakan G. ile maktulle kumarhanede birlikte oyun oynadığı tespit edilen Durdu T. ve Yılmaz B., kumarhane işletmecisi Tahsin G. ile olay sırasında kumarhanede bulunan Tarkan G. ve Akif G. hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı.

KAYSERİ VE ANTALYA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri için Nevşehir'e getirildi. Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

FAİLİ MEÇHUL DOSYA YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyasının yeniden ele alındığını açıklamıştı. Bakan Gürlek, yürütülen çalışmalar sonucunda 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldığını bildirmişti. 18 yıl önce işlenen cinayetin aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın, şüphelilerin adli süreçlerinin ardından devam etmesi bekleniyor.