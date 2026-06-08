18 yıllık terzi cinayeti çözüldü

Karaman'da terzilik yapan Erkan Erkara, 27 Aralık 2008'de kayboldu. Yapılan araştırmalar sonucunda 4 Ocak 2009'ta Erkara'nın cansız bedeni Gödet Barajı civarında avcılar tarafından battaniyeye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemelerde Erkara'nın makasla vücudunun farklı bölgelerine vurularak öldürüldüğü tespit edildi. O dönem birçok kişinin ifadesine başvurulmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamadı. Tuba Ersöz Ünver göreve başladıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip çalışmalarını hızlandırdı. O döneme ait görüntüler incelemeye alındı. 372 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. HTS ve baz kayıtlarının incelemesinde Erkara'nın en son berber arkadaşı M.E.K. (40) ile birlikte olduğu tespit edildi. Görüntüler üzerinde yapılan karşılaştırılmalı incelemelerde görüntüdeki kişinin yüzde 80-85 oranında M.E.K. olduğu raporlandı. Bunun üzerine M.E.K. gözaltına alındı. M.E.K'nın Erkara kaybolduktan sonra ifadesine başvurulduğu, o dönemdeki ifadesinde arkadaşı ile bir mekanda alkol aldıktan sonra yanından ayrıldığını ileri sürdüğü öğrenildi. M.E.K'nın cep telefonunun cinayetten sonra cesedin bulunduğu yerde baz verdiği, şüphelinin cesedi attığı yere bakmaya gittiği belirtildi. M.E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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