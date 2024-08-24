1800 yıllık mimarı yapılar gün yüzüne çıkarılıyor

Çanakkale Boğazı'nda, Ezine ilçesi Dalyan Köyü yakınındaki 2 bin 400 yıllık liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 1800 yıllık mimari yapılar gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Bu anlamda 1800 yıl öncesinden başlayıp belki 300-400 yıl içerisinde değişim gösteren yapılar grubunun bir bölümünü gün ışığına çıkarmaya başladık. Küçük buluntular olarak dönemleri hakkında bilgi verecek büyük ölçüde korozyona uğramış olan sikkelerin yanı sıra yoğun seramik ve üstyapıya ilişkin çatı kiremitleri yer alıyor. Çeşitli iskân evrelerini, buluntu gruplarını değerlendirip tespit edebiliyoruz" dedi.Kazı çalışmalarının 1 Temmuz itibarıyla başladığını söyleyen Öztepe, "Çalışmaları ortalama 25-30 kişilik bir ekiple yürütüyoruz. İçerisinde arkeologların, mimarların, koruma uzmanların, restoratörlerin, antropologların ve jeofizikçilerin olduğu bir ekip. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir program çerçevesinde çalışmalarımıza başladık ve yürütüyoruz. Bu çalışmalara Ankara Üniversitesi'nin yanı sıra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi'nden öğrenciler, uzmanlar ve hocalar katılıyorlar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin de öğretim üyesi ve öğrenci anlamında ciddi desteği var" diye konuştu.