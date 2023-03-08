183 Neyin Numarası? ALO 183 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?

Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından kurulmuş olan Alo 183 hattı sosyal destek veren bir hizmet hakkıdır. Peki, Alo 183 hangi durumlarda kullanılır? İşte, 183 nolu telefon hakkında tüm detaylar…

183 Nerenin Numarası?

183 destek hattı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir hattır. İhmal, istismar, şiddet vb. konularda aranabilen bu hat pek çok töre ve namus cinayetlerinin önüne geçebilmeyi amaç edinmektedir. Alo 183 hattına bu vb. durumlarla ilgili şikayet geldiğinde sorun kolluk kuvvetlerine iletilerek hızlı bir şekilde gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.