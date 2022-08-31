18’lik Türk gencinin sıradışı deneyimi! Bisikletle 6 ülke geçti İstanbul’a geldi

Almanya'da devlet destekli Fresenius Medical Care adlı kurumda fizyoterapi alanında eğitim alan Rojan-Paul Gergerli(18) çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Münih'te Pedagoji Entitüsü'nda uzman olan Mahmut-Johanna Gergerli çiftinin iki çocuğundan biri olan Rojan-Paul, akordeon çalmasının yanısıra kafes dövüşü yapıyor, iyi de bir koşucu olarak öne çıkıyor.
Spora ve sanata büyük ilgi duyan Rojan-Paul, her yıl Almanya'dan otomobille gittikleri memleketi Adıyaman'a ülkelerarası bisikletli yolculukla gitmeye karar verdi. Rojan, bu özel yolculukta yaşadıkları aracılığıyla gençlerda doğa ve hareketli yaşam hakkında farkındalık oluşturmak istedi. Ancak yaşı küçük olduğundan ailesi bir süre bu fikre sıcak bakmadı.
Ta ki Rojan 18 yaşına girene kadar... Ve nihayet hayalini gerçekleştirmenin zamanı geldi. 5 Ağustos'ta yaşadığı Landshut şehrinden bisikletine bindi. Almanya, Avusturya, Slovakya ve Macaristan'a kadar Tuna Nehri'ni takip ederek kıyıdaki bisiklet yolundan ilerledi. Romanya üzerinden yolculuğunu sürdürmek isteyince Tuna'dan uzaklaştı ve rotasına devam etti. Bulgaristan'ı da bisikletle geçen doğa tutkunu genç, önceki gün (29 Ağustos) Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
Rojan-Paul, Alman medyasına da sık sık konu olan sıradışı yolculuğunda unutulmaz anlar da yaşadı. Babası Mahmut Gergerli'nin aktardığına göre oğlunun tüm yaşam malzemelerini bisikletinde taşıdı. Yanında iki tişört, iki pantolonla yola çıkan Rojan, kamp yerlerinde çadır kurdu. Bir tişörtü yıkayıp diğerini kullandı. Yanındaki 3 şişeye çeşme sularını doldurup içti.
Elma, ekmek gibi hafif yiyeceklerle beslendi. Oğlu için 'lüksü sevmeyen bir çocuk' ifadesini kullanan Mahmut Gergerli, "Romanya'nın ünlü Karpat Geçidi'nde 30 km çıkıyor, 90 km iniyorsun. 2200 metreden 300 metre deniz seviyesine iniyorsun. Orada yağmurlu havada üşüttü. Otelde kalması gerekti. 5 yıldızlı bir otelin odasındaydı. Odada yere uyku tulumunu serip yattı. Çünkü kendi sözünü sadık kalarak sade bir yolculuk yapmak istedi." dedi.
"KÖPRÜDEN GEÇMEK İSTİYORUZ"
Mahmut Gergerli şöyle devam etti: "Az ile yetinmeyen, macerayı, doğayı seven bir evlat. Gençlere örnek olmak istedi. Gençlerdeki hareketsizlik ve tembellikten, gençlerin korkan yapısından şikayetçiydi. 'Birkaç genci bile etkilersem yeter' dedi. Bu projeye başlayana kadar hiçbir sosyal medya platformunda yoktu. Doğanın ve hareketin pozitif etkisi için bu geziye çıktı. 30 Ağustos'ta saat 17.00 gibi kendisini karşılayacağız. Aslında memleketimiz Adıyaman Kahta'ya kadar gitmek istiyordu fakat İstanbul'da bitirmesini istedik.
Zira Almanya'da okullar açılıyor ve dönmek zorundayız. Çünkü Kahta'ya gidişi 10-12 gün daha sürerdi. Son olarak İstanbul'daki Boğaz köprüsünden geçmek istiyor." Çocuklarını özgüvenli bir şekilde yetiştirdiklerini ifade eden Johanna Gergerli ise, hem gururlu olduğunu hem de bir anne olarak son 3 ayı büyük endişeyle geçirdiğini söyledi.
Rojan uzun yolculuğu sırasında vahşi doğada tehlikeli anlar da yaşadı. Romanya'da denk geldiği ayıları yakın mesafeden fotoğrafladı. Rojan'ın projesini belgesel yapmaya karar veren bir Alman yönetmen, yolculuk sırasında bazı noktalarda kayıtlar aldı.