18’lik Türk gencinin sıradışı deneyimi! Bisikletle 6 ülke geçti İstanbul’a geldi





"KÖPRÜDEN GEÇMEK İSTİYORUZ"

Mahmut Gergerli şöyle devam etti: "Az ile yetinmeyen, macerayı, doğayı seven bir evlat. Gençlere örnek olmak istedi. Gençlerdeki hareketsizlik ve tembellikten, gençlerin korkan yapısından şikayetçiydi. 'Birkaç genci bile etkilersem yeter' dedi. Bu projeye başlayana kadar hiçbir sosyal medya platformunda yoktu. Doğanın ve hareketin pozitif etkisi için bu geziye çıktı. 30 Ağustos'ta saat 17.00 gibi kendisini karşılayacağız. Aslında memleketimiz Adıyaman Kahta'ya kadar gitmek istiyordu fakat İstanbul'da bitirmesini istedik.