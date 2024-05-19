En güzel ve anlamlı resimli 19 Mayıs mesajları ile sevdiklerinize ulaşın! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve şiirleri

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, önemli bir gün olmakla beraber, Türk milletinin bağımsızlığa olan düşkünlüğünün sembolü olan Kurtuluş Savaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başladı. Gençlerin heyecan ve coşkuyla karşıladığı bu anlamlı tarihte bu günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve kutlama sözleri" aracılığıyla duygularını dile getiriyor. İşte, En güzel bayraklı, resimli 19 Mayıs mesajları!
19 Mayıs Mesajları - 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri
19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz ( K. Atatürk ). 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)
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En güzel ve anlamlı resimli 19 Mayıs mesajları ile sevdiklerinize ulaşın! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve şiirleri burada... (En güzel Atatürk resimleri)