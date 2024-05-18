19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel anlamlı, coşkulu kutlama mesajları tıkla paylaş

19 MAYIS MESAJLARIU VE SÖZLERİ

"Gençlik, ülkenin gücü ve geleceğidir. 19 Mayıs'ı kutlarken, gençlerimize olan güvenimizi bir kez daha vurguluyor ve onlara destek verdiğimizi gösteriyoruz. Geleceğinizi şekillendirmeye devam edin. Nice başarılı 19 Mayıs'lara!"



"Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."



"Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."



Bugün, ulusal bağımsızlık mücadelemizin başlangıç noktasını ve gençliğin gücünü kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!