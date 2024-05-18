19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel anlamlı, coşkulu kutlama mesajları tıkla paylaş

19 Mayıs mesajları 2024 için aramalar hızlandırıldı. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu gün ülke genelinde coşkuyla karşılanıyor. Bu bayramı dostlarıyla paylaşmak isteyen vatandaşlar; yeni, anlamlı, kısa veya uzun, en güzel resimli 19 Mayıs mesajları araştırmasını yapıyor. Biz de sizler için en yeni 19 Mayıs sözleri galerimizi hazırladık. İşte detaylar
19 MAYIS MESAJLARIU VE SÖZLERİ
"Gençlik, ülkenin gücü ve geleceğidir. 19 Mayıs'ı kutlarken, gençlerimize olan güvenimizi bir kez daha vurguluyor ve onlara destek verdiğimizi gösteriyoruz. Geleceğinizi şekillendirmeye devam edin. Nice başarılı 19 Mayıs'lara!"
"Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."
"Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."
Bugün, ulusal bağımsızlık mücadelemizin başlangıç noktasını ve gençliğin gücünü kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!
Türk milletinin özgürlük meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını minnet ve şükranla anıyoruz. 19 Mayıs'ınız kutlu olsun!
Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919′un 96.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Türk Milleti'nin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar dileyerek 19 Mayıs gençlik ve spor bayramını kutlarım.
Bugün, Türk gençliğinin geleceğe olan umudunu ve milli birlik ruhunu coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs'ın bayramınız kutlu olsun!
19 Mayıs, Türk milletinin tarih sahnesindeki onurlu duruşunu ve bağımsızlık tutkusunu yansıtan bir gündür. Bu büyük günü kutlarken, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize başarılar diliyoruz.
Bugün, ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcını ve Türk gençliğinin azmi ve kararlılığını kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlarım!
Türk milletinin bağımsızlık ateşini yakarak tarih yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Gençlik bayramınız kutlu olsun!
"Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir."
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)
19 Mayıs, Türk gençliğinin milli değerlere sahip çıkma ve geleceğe umutla bakma günüdür. Bu anlamlı günü sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve coşkuyla kutlamanızı dilerim.
Bugün, milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan 19 Mayıs'ı kutlarken, geleceğin güvencesi olan gençlerimize başarılar diliyoruz. Kutlu olsun!
Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.
19 Mayıs, Türk gençliğinin milli değerlere sahip çıkma ve geleceğe umutla bakma günüdür. Bu anlamlı günü sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve coşkuyla kutlamanızı dilerim.
Bugün, milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan 19 Mayıs'ı kutlarken, geleceğin güvencesi olan gençlerimize başarılar diliyoruz. Kutlu olsun!
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Tüm olumsuzluklara rağmen Atatürk ve Arkadaşları önderliğinde tüm halkımızca verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Gençlerimize emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak Gençlerimizin en başta gelen görevidir.
Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.