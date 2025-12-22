19 öğrenci şikâyet etti öğretmen tutuklandı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen S.Ö. tutuklandı. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin S.Ö.'nün evinde yaptığı aramada bulduğu dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü. 19 öğrencinin polise ifade verdiği öğrenilirken öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.Ö., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan S.Ö. tutuklandı. Olayla ilgili Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirilirken adli soruşturma Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediyor.