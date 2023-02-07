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Giriş Tarihi: 7.2.2023 00:23 Son Güncelleme: 7.2.2023 00:38

19 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu: Allah devletimizden razı olsun

Kahramanmaraş'da yaşanan ve yüreklerimizi dağlayan depremlerin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaza dönmüş binadan çıkarılan bir kadın ise duygulandıran sözler söyledi. Depremzede "Allah devletimizden razı olsun. Polisimizden razı olsun. Ayağınıza taş değmesin" dedi.

19 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu: Allah devletimizden razı olsun

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7,7 ve 7,6'lık depremler yürekleri dağladı. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 19 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan bir depremzede ise duygulandıran ifadeler kullandı.

"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN"

Depremzede kadın "Ayağınıza taş değmesin. Allah devletimizden razı olsun. Polisimizden razı olsun. Ben İstanbul depremini de yaşadım. Maraş'ı da evlatlarım sayesinde atlattım." dedi.

19 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu: Allah devletimizden razı olsun | Video

Depremzede daha sonra kurtarma aracına götürüldü.

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19 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu: Allah devletimizden razı olsun
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