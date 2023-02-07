Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7,7 ve 7,6'lık depremler yürekleri dağladı. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 19 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan bir depremzede ise duygulandıran ifadeler kullandı.

"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN"

Depremzede kadın "Ayağınıza taş değmesin. Allah devletimizden razı olsun. Polisimizden razı olsun. Ben İstanbul depremini de yaşadım. Maraş'ı da evlatlarım sayesinde atlattım." dedi.

19 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu: Allah devletimizden razı olsun | Video

Depremzede daha sonra kurtarma aracına götürüldü.