19 yaşındaki genç ekmek bıçağıyla vahşice katledilmişti! Cani hakim karşısında: ‘Bıçağı çıkarıp rastgele salladım’

'BIÇAĞI ÇIKARIP RASTGELE SALLADIM'



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Y.C., söz konusu "takip isteği gönderme" iddiasının iki yıl önce yaşandığını ifade ederek savunmasında şunları dedi:

"Eskiden tanımadığım biri bana yazmıştı, konuşmuştuk. Celal Can beni arayıp söyleyince durumu ona anlattım hatta konuşmaların ekran görüntülerini de ilettim. 2026 yılına kadar hiçbir sorun yaşamadık. Asker eğlenceme geldiğinde 'iyi ki kız yüzünden arkadaşlığımız bozulmamış' demişti. Bir arkadaşımın arabasına bakmaya gitmiştim dönerken K.M.'yi gördüm muhabbet ettik ben eve gittim. Akşam beni bilmediğim bir numara ısrarla aradı. Celal Can beni çağırıyordu, ısrar etti, evime gelebileceğini falan söyledi. Çok istemesem de taksiyle gittim. Parkta araçtan iniyorken Celal Can bana yumruk attı. Beni arabaya zorla bindirmeye çalıştılar. Celal Can bana bir tane daha vurdu. Yumruk attı hakaret etti. Kendisini yapma etme diye ikna etmeye çalıştım. En son P. beni tuttu. Ben elimle itip kenara geçmeye çalıştım. Etrafımı yuvarlak yapmışlardı. Son 3'üncü darbeyi alınca bıçağı çekip hedef gözetmeden salladım. Karın bölgesi diye hatırlıyorum. Orada bana saldırmaya çalıştılar. Ben uzaklaşmaya çalışırken arkamdan tahta parçaları falan attılar."