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Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:30

19 yaşındaki genç ekmek bıçağıyla vahşice öldürüldü! Cinayet zanlısı tutuklandı

Zonguldak’ta iki genç arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kanlı bitti. 20 yaşındaki Yunus Emre Çoşkun yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla 19 yaşındaki Celal Can Er’i vahşice öldürdü. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
19 yaşındaki genç ekmek bıçağıyla vahşice öldürüldü! Cinayet zanlısı tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak üzerinde yaşanan olayda Celal Can Er ve şüpheli Y.E.C. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Y.E.C.'nin bıçakla yaraladığı Er, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından yakalanan zanlı, polis ekipleri tarafından emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Y.E.C. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Celal Can Er'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#ZONGULDAK

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19 yaşındaki genç ekmek bıçağıyla vahşice öldürüldü! Cinayet zanlısı tutuklandı
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