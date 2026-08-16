19 yaşındaki genç ekmek bıçağıyla vahşice öldürüldü! Cinayet zanlısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak üzerinde yaşanan olayda Celal Can Er ve şüpheli Y.E.C. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Y.E.C.'nin bıçakla yaraladığı Er, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
ZANLI TUTUKLANDI
Olayın ardından yakalanan zanlı, polis ekipleri tarafından emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Y.E.C. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Celal Can Er'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.