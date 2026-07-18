19 yaşındaki İbrahim’i canice konteynerde yakmışlardı: Katil zanlılarının mahkemedeki skandal talepleri şoke etti

"CANİLERİN BAHANELERİ DE, BİZ YASAKLI MADDE KULLANMIŞTIK VE NE YAPTIĞIMIZI HATIRLAMIYORUZ"

Evladını diri diri ateşe veren canilerin yasaklı madde etkisindeyken olayı gerçekleştirmelerinin arkasına sığınmalarına tepki gösteren baba Vedat Yaşar, bidon ile akaryakıt satışı yapan Aytemiz akaryakıt istasyonuna tepki göstererek "Canilerin bahaneleri de, biz yasaklı madde kullanmıştık ve ne yaptığımızı hatırlamıyoruz, beş litre benzinle biz şaka yapmaya çalıştık dediler. İlk ifadelerinde, biz korkutmaya çalıştık dediler. Bunlar gecenin dördünde benzin almaya gidiyorlar ve iki saat yol yürüyorlar. Açıktan benzin alıyor. Bu nasıl bir korkutma ya ben onu merak ediyorum. Böyle bir korkutma olur mu, bir de molotof yapıyorlar. Bunlar biri 33 ve diğeri de 29 yaşında iki kişiydi. Benim oğlum daha 19 yaşındaydı ve hiç de oğlumu tanımıyorlar. Ben bu canilerin alacakları cezanın emsal bir karar olmasını bekliyorum. Ve artık bu caniler cezasızlıktan cesaret bulup da herhangi bir canımızı yakmaya kalkışmasınlar. Ben öyle bir adalet bekliyorum. Biz İbrahim'i hiçbir şekilde geri getiremeyiz biliyorsunuz ama emsal bir karar bekliyorum. Bir baba evladını kaybettiği zaman ne durumdaysa ben de şu an aynı durumdayım. Benim yerimde kimsenin olmasını istemem. Bana bu acıyı çektiren canilerin bile babaları benim durumuma düşmesini ben asla istemiyorum" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör