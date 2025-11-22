Haberler Yaşam Haberleri 19 yaşındaki Rümeysa nişanlısının evinde öldürüldü
Kırklareli'nde Rümeysa Sanpur (19), nişanlısının husumetlilerinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Çatışmaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı olan Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti. İddiaya göre, Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekilerin de karşılık vermesiyle çıkan silahlı çatışmada vurulan Sanpur, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sanpur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürerken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sanpur'un cenazesi dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lüleburgaz şehir mezarlığına defnedildi. Genç kızın baba evinde taziye çadırı kuruldu.

