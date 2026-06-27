19 yaşındaki Yasemin’in esrarengiz ölümü

İddiaya göre, genç kız olay öncesinde Mersin'de yaşayan erkek arkadaşını arayarak telefon görüşmesi yaptı. Ardından telefonu kapattı. Gelişmelerin ardından erkek arkadaşı hızla polisi arayarak kız arkadaşının evininin kontrol edilmesini istedi. İhbarın ardından adrese acil polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAPIYI KIRARAK GİRDİ

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yasemin Küçükyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, talihsiz genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.