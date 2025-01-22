19 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan otel işletmecisi davasında yakalanan şahıs tutuklandı!

"HALAYI BEN BOĞDUM"

İşlemlerinin ardından Sabri Önel, 15 Ocak sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Önel'in polisteki ifadesinde "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" dediği öğrenildi. Olayla ilgili genişletilen soruşturma kapsamında aranan Adil Ö. de önceki gün akşam saatlerinde İstanbul'da Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adil Ö., tutuklandı.