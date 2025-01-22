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Giriş Tarihi: 22.1.2025 19:20

19 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan otel işletmecisi davasında yakalanan şahıs tutuklandı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otel işletmecisi lan Zekiye Aydın 2006 yılında kaybolmuştu. Sabri Önel 13 Ocak’ta katıldığı televizyon programında 19 yıldır kayıp olan Aydın’ın cansız bedeninin yerini bildiğini itiraf etti. Durum üzerine ifadesi için gözaltına alınan Önel cinayeti kendisinin işlediğini dile getirince, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA
19 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan otel işletmecisi davasında yakalanan şahıs tutuklandı!

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel işletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. 13 Ocak'ta İstanbul'da bir televizyon programında Sabri Önel, 19 yıldır kayıp olan Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti. Bunun üzerine Önel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili 14 Ocak'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı. Sabri Önel, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önel, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

"HALAYI BEN BOĞDUM"

İşlemlerinin ardından Sabri Önel, 15 Ocak sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Önel'in polisteki ifadesinde "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" dediği öğrenildi. Olayla ilgili genişletilen soruşturma kapsamında aranan Adil Ö. de önceki gün akşam saatlerinde İstanbul'da Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adil Ö., tutuklandı.

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19 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan otel işletmecisi davasında yakalanan şahıs tutuklandı!
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