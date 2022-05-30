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Giriş Tarihi: 30.5.2022 11:59

19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş davasında karar! Öz baba ve üvey anne beraat etti!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş davasında karar! Öz baba ve üvey anne beraat etti!

Kadıköy’de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanıklar öz baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş’ın beraatine karar vererek davayı karara bağladı.

İstanbul Kadıköy'de 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş'la birlikte yaşadığı evde 4 Ocak 2001 tarihinde başına çekiçle vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Genç kızın dosyası 19 yıl faili meçhul kalmıştı. Kızı öldürdükleri iddiasıyla cinayetten 19 yıl sonra tutuklanan babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında, 'Altsoy'dan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SANIKLAR SON KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 6. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Nezih Çinkitaş ile Şehnaz Çinkitaş katılırken müşteki Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI YİNELEDİ

Duruşmada bir önceki celse verdiği mütalaasında 2 sanığın da Hande Çinkitaş'ı acı çekmesinden zevk duyarak öldürdükleri gerekçesiyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını isteyen Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrar etti.

"BEN DE KIZIMIN KATİLİ BULUNSUN İSTİYORUM"

Sanık Nezih Çinkitaş, "Ben Allah diyorum, diyecek başka sözüm yok. Şurada en masum insan benim. 5-6 ay boşu boşuna cezaevinde yattım. Kendimi nasıl bir kumpasın içinde buldum anlamıyorum. Aradan 20 sene geçmiş kızımın katilinin bulunmasını istiyorum. 20 senedir katil değildim şimdi mi oldum. Ben kara vicdanlı değilim. Bu hayatıma kadar adım gibi temiz bir hayat yaşadım. 22 seneden beri cehennem hayatı yaşıyorum. 60 yaşındayım başım hep dik gezdim. İfademin çelişkili olduğuna dair hiç bir şeyi kabul etmiyorum" dedi.

"HALK BENİ TAKDİR ETTİ"

Üvey anne sanık Şehnaz Çinkitaş ise "İfademin başından beri söylüyorum, suçsuzum. Cezaevindeki arkadaşlarımla programları izliyorduk. Sen hiç böyle insan değilsin diyorlardı. Halktan gelen tepkiler ise öz anneyi suçladı beni taktir etti. Bir üvey anne olarak kapını açmışsın dediler. Masumum, beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

ÖZ BABA VE ÜVEY ANNE BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Nezih Çinkitaş ile Şehnaz Çinkitaş'ın üzerlerine atılı 'Altsoy'dan akrabayı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediklerinin sabit olmadığının anlaşılması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine hükmederek davayı noktaladı.

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19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş davasında karar! Öz baba ve üvey anne beraat etti!
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